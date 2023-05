American Gods al zeker van tweede seizoen

De goden zijn American Gods gunstig gezind; de dramaserie van Starz is nu al zeker van een tweede seizoen.

Het eerste seizoen van American Gods (gebaseerd op de boeken van Neil Gaiman ) heeft er momenteel twee van de acht afleveringen opzitten. Via Starz scoorde de eerste aflevering 975.000 kijkers op de dag van de uitzending. Met kijkbeurten achteraf en kijkbeurten via andere platforms erbij opgeteld (de serie is bij ons in Nederland te bekijken via Amazon Prime ) zit die teller inmiddels al over de 5 miljoen. In American Gods gaat ex-gevangene Shadow Moon (Ricky Whittle uit The 100) samen met een oude God (Ian McShane uit Deadwood ) op zoek naar medestanders voor de dreigende oorlog tegen de nieuwe Goden. De tweede aflevering introduceerde onder anderen Gillian Anderson ( The X-Files ) als de God van de Media en ook Peter Stormare en Cloris Leachman waren te zien.