American Crime Story S3 gaat over Gianni Versace • Nieuws • 19-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

American Crime Story is nu al zeker van een derde seizoen op FX. Het eerste seizoen over de rechtszaak tegen O.J. Simpson won onlangs 9 Emmy’s.

Het vierde seizoen heet Versace/Cunanan: American Crime Story en bestaat wederom uit 10 afleveringen. De nieuwe reeks zal de moord op Gianni Versace onder de loep nemen. De legendarische modeontwerper werd in 1997 doodgeschoten in zijn woonplaats Miami. De dader was de seriemoordenaar Andrew Cunanan, die zich een aantal dagen later zelf van het leven beroofde, toen de politie op het punt stond hem op te pakken. De verfilming van het verhaal wordt gebaseerd op het boek Vulgar Favors van journaliste Maureen Orth. Volgens Deadline is FX al dusdanig onder de indruk van de door Tom Rob Smith geschreven adaptatie, dat ze besloten hebben om de productie te versnellen. Het plan is om seizoen twee en drie zo ongeveer gelijktijdig op te nemen. De producenten zijn momenteel aan het praten met mogelijke acteurs die Versace zouden kunnen spelen en hebben ook al een A-list actrice op het oog voor de rol van zijn zuster Donatella.

In Nederland kunnen we straks op Netflix gaan kijken naar American Crime Story. De streamingdienst sloot een deal met FX voor de internationale uitzendrechten . Het eerste seizoen komt in de loop van 2017 beschikbaar. De daaropvolgende seizoenen – het tweede seizoen gaat over de sociale en politieke misstanden rondom de ramp met orkaan Katrina in 2005 – zullen telkens verschijnen nadat ze in Amerika op tv zijn geweest.