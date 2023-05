Amazon zet vijf nieuwe pilots op een rij

Streamingdienst Amazon stelt deze maand vijf nieuwe pilots beschikbaar. Een daarvan is het nieuwe project van Amy Sherman-Palladino, de maker het succesvolle Gilmore Girls.

Het project van Sherman-Palladino heet The Marvelous Mrs. Maisel en is een komisch drama dat zich afspeelt in de jaren 50. Het verhaal draait om een huisvrouw (Rachel Brosnahan uit Crisis in Six Scenes ) die op het podium haar succes beproeft als komiek. De andere nieuwe drama-pilot is Oasis, waarin een missionaris (Richard Madden, bekend als Robb Stark in Game of Thrones ) naar een gekoloniseerde planeet wordt gestuurd. Amazon heeft tevens drie 30-minuten durende komedie-pilots in aantocht. In The Legend of Master Legend van Noah Harvester ( Transparent ) geeft John Hawkes (Deadwood) gestalte aan een weinig succesvolle superheld. Budding Prospects van Terry Zwigoff (Bad Santa) speelt zich af in de jaren 80 en draait om een aantal vrienden (onder andere Will Sasso ) die softdrugs verkopen. Tot slot waagt Amazon zich met de pilot van The New V.I.P’s, waarin 3 vrienden per ongeluk hun baas vermoorden en vervolgens zijn bedrijf overnemen, voor het eerst in de wereld van animatie.