Amazon voegt in maart 4 nieuwe series toe

Vanaf 10 maart kunnen we in Nederland kijken naar het tweede seizoen van Hand of God, met Ron Perlman (Sons of Anarchy) in de hoofdrol. Hij speelt een gevierde rechter, die na een tragedie en een aantal bizarre visioenen het recht in eigen hand neemt. Bekijk de trailer voor het tweede seizoen , dat tevens het laatste seizoen is van de dramaserie. Op dezelfde datum voegt Amazon ook het tweede seizoen van de komische coming-of-age serie Red Oaks toe, waarin Craig Roberts (Submarine) een baantje heeft als tenniscoach bij een countryclub. Red Oaks krijgt straks nog een derde en laatste seizoen . Een week later is het op 17 maart de beurt aan You Are Wanted, van en met Matthias Schweighöfer. Hij speelt een hotelmanager die het slachtoffer wordt van een hacker, maar besluit terug te vechten wanneer zijn gezin in gevaar komt. You Are Wanted is te zien met Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse ondertiteling en nasynchronisatie.