Amazon verlengt Z: The Beginning of Everything • 01-05-2017

Christina Ricci komt terug als Zelda Fitzgerald. Amazon bestelt een tweede seizoen van Z: The Beginning of Everything.

Het eerste seizoen debuteerde begin dit jaar bij de streamingdienst. De serie gaat over de turbulente relatie tussen F. Scott Fitzgerald (David Hoflin) en zijn vrouw Zelda, die elkaar in 1918 tegen het lijf lopen. Zij is dan nog een een brutale southern belle uit de jazzscene van Alabama, hij nog een ongepubliceerde schrijver die door probeert te breken. In de jaren 20 groeit het tweetal echter uit tot een van de grootste powerkoppels in New York. Z: The Beginning of Everything werd bedacht door Dawn Prestwitch en Nicole Yorkin (The Killing, Carnivale) en is gebaseerd op het boek Z: A Novel of Zelda Fitzgerald van Therese Anne Fowler.

Wanneer het tweede seizoen moet verschijnen is nog niet bekend. Toevallig is Amazon nu ook bezig met The Last Tycoon , een serie gebaseerd op het gelijknamige boek van F. Scott Fitzgerald.