Amazon verlengt Mozart in the Jungle en Red Oaks

Amazon gaat langer door met Mozart in the Jungle en Red Oaks. Beide komedies worden met een seizoen verlengd.

Voor Red Oaks is het net aangekondigde derde seizoen tevens het laatste, zoals bedenkers Joe Gangemi en Greg Jacobs dat al vanaf de start voor ogen hadden. De serie speelt zich af in de jaren 80 en draait om een countryclub in New Jersey, waar een student (Craig Roberts) aan de slag gaat als tennisinstructeur. Mozart in the Jungle is toe aan alweer een vierde seizoen. De Golden Globe-winnende serie volgt de belevenissen van de orkestleden van het New York Symphony Orchestra, met Gael Garcia Bernal als de excentrieke dirigent. Mozart in the Jungle werd gebaseerd op het bijna gelijknamige boek van hoboïst Blair Tindall en is afkomstig van onder andere Jason Schwarzman en Roman Coppola. De nieuwe seizoenen van Red Oaks en Mozart in the Jungle verschijnen nog dit jaar op Amazon Prime in Amerika en Engeland. De overige landen, waaronder Nederland , zullen iets langer op de nieuwe afleveringen moeten wachten.