Amazon stopt met Z: The Beginning of Everything • 09-09-2017

Amazon heeft besloten om alsnog te stoppen met de serie Z: The Beginning of Everything.

Het nieuws komt vrij onverwacht, want begin mei kondigde de streamingdienst aan dat er na het eerste seizoen ook een tweede seizoen zou volgen. Daarvoor werd Karl Gajdusek (Stranger Things) aangesteld als nieuwe showrunner en men was zelfs al bezig met het schrijven van de eerste scripts. Nu besluit Amazon zijn eerdere beslissing echter toch weer terug te draaien. Z: The Beginning of Everything gaat over de turbulente relatie tussen Zelda Fitzgerald en The Great Gatsby-auteur F Scott. Fitzgerald (David Hoflin). De vrouw achter F. Scott Fitzgerald wordt in de serie gespeeld door Christina Ricci, bekend van films als The Addams Family en Monster. The Beginning of Everything werd bedacht door Dawn Prestwitch en Nicole Yorkin, die eerder werkten aan The Killing en Carnivale.