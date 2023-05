Amazon scoort eerste Oscarnominaties • Nieuws • 25-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Manchester by the Sea schrijft geschiedenis voor Amazon. Het is de eerste speelfilm van een streamingservice die een Oscarnominatie ontvangt.

Na de première van Manchester by the Sea op het Sundance Film Festival, betaalde Amazon maar liefst 10 miljoen dollar voor de rechten van het kleinschalige drama van schrijver en regisseur Kenneth Lonergan. De film kreeg in totaal zes Oscar-nominaties, voor onder meer beste film, beste regie en beste scenario. Ook hoofdrolspelers Casey Affleck en Michelle Williams werden genomineerd voor hun acteerwerk. Daarmee doet Amazon wat Netflix eerder niet lukte met Beasts of No Nation ; een Oscarnominatie ontvangen voor een speelfilm. Netflix nam al wel Oscarnominaties in ontvangst voor een aantal documentaires, waaronder dit jaar weer eentje voor 13th . Hoewel de films van Amazon bedoeld zijn voor hun VOD-service, verschijnt het merendeel eveneens in de Amerikaanse bioscopen, zoals Paterson van Jim Jarmusch , dat bij ons in Nederland wordt uitgebracht door Imagine. De films van Netflix verschijnen – een enkele uitzondering daargelaten – enkel en alleen hun streamingplatform.

In Manchester by the Sea speelt Casey Affleck een klusjesman, die na de dood van zijn oudere broer (Kyle Chandler) plots moet zorgen voor zijn jonge neefje. De film werd vorige week door Universal uitgebracht in de Nederlandse bioscopen.