Amazon Prime lijkt naar Nederland te komen

RTL-directeur Bert Habets vertelt vanavond in College Tour – waar dan Netflix-CEO Reed Hastings te gast is - dat Amazon steeds meer Nederlandse uitzendrechten van films en tv-series aankoopt. Die rechten gaan volgend jaar in, dus hij vermoedt dat Prime nog dit jaar hier wordt uitgerold. Daarnaast liet SBS aan de website Nu.nl weten dat Amazon momenteel bij ons de uitzendrechten voor Amerikaanse series als Conviction en Into the Badlands in het bezit heeft. Amazon zelf wil nog niet reageren op de geruchten over een eventuele lancering van Prime in Nederland. De streamingdienst is momenteel binnen Europa beschikbaar in onder meer Duitsland en Oostenrijk. Abonnementen kosten daar 49 euro per jaar, wat neerkomt op nog geen 5 euro per maand. Voor dat bedrag krijgen abonnees niet alleen toegang tot videodienst Prime, maar ook tot bijvoorbeeld e-books en digitale muziek.