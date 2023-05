Amazon onthult trailer voor I Love Dick • Nieuws • 14-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jill Soloway maakt na Transparent een tweede serie voor Amazon. Bekijk de eerste beelden uit I Love Dick.

Soloway baseerde haar nieuwe serie op het gelijknamige boek van Chris Kraus. De serie draait om een getrouwd stel (Kathryn Hahn en Griffin Dunne), dat naar een klein plaatsje in Texas verhuist en daar de enigmatische professor Dick (Kevin Bacon in zijn eerste tv-rol sinds het einde van The Following) ontmoet. Het koppel raakt geobsedeerd door deze Dick, waarna hun levens volledig op de kop komen te staan. I love Dick werd door Soloway omschreven als een psychoseksuele komedie die zich afspeelt in een kunstzinnig plaatsje. De serie is een van de drie pilots waar Amazon vorig jaar een complete serie van bestelde: Jean-Claude van Johnson en The Tick waren de andere twee.

I Love Dick gaat 12 mei in première in verschillende landen waar Amazon beschikbaar is. Of die premièredatum eveneens geldt voor Nederland is momenteel nog onbekend.