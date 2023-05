Amazon onthult trailer voor Catastrophe S3 • Nieuws • 10-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Catastrophe komt terug met een derde seizoen. Amazon gaf alvast de trailer vrij.

De komische serie is een coproductie van het Britse Chanel 4, waar het derde seizoen al op televisie is geweest. Catastrophe draait om de moeizame relatie tussen de Amerikaanse Rob (Rob Delaney uit Life After Beth) en de Ierse Sharon (Sharon Horgan uit Pulling). In het derde seizoen komt hun huwelijk onder druk te staan, wanneer Rob vermoedt dat zijn vrouw ontrouw is geweest. De serie werd bedacht door Delaney en Horgan zelf, die vorig jaar een Emmy-nominatie krijgen voor hun schrijfwerk aan het tweede seizoen. Carrie Fisher zal dit derde seizoen voor een laatste keer te zien zijn als de grofgebekte moeder van Rob. Het is samen met de nieuwe Star Wars-film één van de laatste acteerklussen van de eind vorig jaar overleden actrice.

Het derde seizoen debuteert op 28 april bij Amazon in Amerika. Een Nederlandse datum is er nog niet. De serie is ook al zeker van een vierde seizoen, dat in 2018 zal verschijnen.