Amazon maakt einde aan Good Girls Revolt

Amazon bestelt geen tweede seizoen van Good Girls Revolt. De eerste reeks ging op 28 oktober in première bij de streamingdienst.

Het op feiten gebaseerde Good Girls Revolt was een soort feministisch antwoord op Mad Men. De serie speelt zich af in de jaren 60 en volgt een aantal vrouwen op de redactie van een prestigieus tijdschrift. Het eerste seizoen scoorde naar verluidt prima, vooral bij de vrouwelijke kijkers, maar volgens Deadline wil Amazon een andere kant op. Ze zouden meer in willen zetten op series waar grote en bekende namen bij betrokken zijn. Dat deden ze bijvoorbeeld al met Crisis in Six Scenes (Woody Allen) en The Grand Tour (Jeremy Clarkson) en er zitten ook series van Matthew Weiner ( Mad Men ) en David O. Russell ( Silver Linings Playbook ) aan te komen. Good Girls Revolt is afkomstig van Dana Calvo, die eerder schreef voor Narcos en Covert Affairs. De serie had rollen voor Grace Gummer ( Mr. Robot ), Genevieve Angelson ( House of Lies ) en Anna Camp ( The Good Wife ).