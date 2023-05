Amazon geeft vervolg aan 3 komedie-pilots

Amazon bestelt een compleet seizoen van Jean-Claude van Johnson. Hun streamingdienst geeft tevens een vervolg aan de eveneens succesvolle pilots van I Love Dick en The Tick.

De drie potentiële komedies werden in augustus allemaal voorzien van een pilot-aflevering. Die pilots werden vervolgens getest onder de leden van Amazon Prime. De beoordelingen van de kijkers bleken voor elke serie zeer positief en daarom heeft Amazon besloten om van alle drie een complete reeks te bestellen. De volledige seizoenen zullen ergens in 2017 debuteren bij Amazon Prime. Vooralsnog is alleen bevestigd dat ze beschikbaar worden gesteld in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Japan. Toch is de kans dat straks ook Nederland aan de beurt komt aanwezig, zie ook ons artikel over de expansie die Amazon Prime de afgelopen tijd doormaakte.