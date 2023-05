Amazon geeft trailer voor Sneaky Pete vrij • Nieuws • 16-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bryan Cranston (Breaking Bad) produceert een nieuwe serie voor Amazon. De acteur speelt in Sneaky Pete ook zelf een bijrol.

De hoofdrol in het misdaaddrama is echter voor Giovanni Ribisi. Hij speelt een oplichter die net uit de gevangenis komt en de identiteit van zijn celgenoot Pete aanneemt. Vervolgens overtuigt hij de grootouders van Pete (gespeeld door Peter Gerety en Margot Martindale) dat hij de kleinzoon is die ze al twintig jaar niet meer hebben gezien. Maar er ontstaan grotere problemen, wanneer een gangster (Cranston) zijn daadwerkelijke broer ontvoert. De pilot van Sneaky Pete debuteerde 15 maanden geleden al bij Amazon. De aflevering werd lovend ontvangen door zowel pers als publiek en de streamingdienst bestelde vrijwel direct een compleet seizoen. Vervolgens liep het project wat vertraging op, mogelijk omdat de originele bedenker en showrunner David Shore (House) uiteindelijk werd vervangen door Graham Yost (Band of Brothers, Justified).

Sneaky Pete heeft bijrollen voor Marin Ireland (Side Effects), Libe Barer (Parenthood), Shane McRae (Still Alice) en Michael Drayer (Mr. Robot). De pilot werd geregisseerd door Seth Gordon, die onlangs de aankomende filmadaptatie van Baywatch maakte. De serie verschijnt begin volgend jaar ook bij Amazon in Nederland