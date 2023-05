Amazon geeft groen licht aan Jack Ryan-serie • Nieuws • 17-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na verschillende speelfilms komt de door Tom Clancy bedachte Jack Ryan nu naar televisie. Amazon heeft een volledig eerste seizoen besteld van de serie waarin John Krasinski ( The Office ) gestalte geeft aan de C.I.A.-analist.

De serie volgt Jack Ryan als jonge analist bij de geheime dienst. Daar wordt hij aan het werk gezet om terroristische activiteiten aan het licht te brengen en zo een ramp op globale schaal te voorkomen. De dramaserie is afkomstig van Carlton Cuse en Graham Roland, die eerder al samen werkten aan het succesvolle Lost. Naast de pilot voor Jack Ryan heeft het tweetal ook al drie van de volgende afleveringen op papier gezet. Aan de hand van die eerste scripts is er nu genoeg vertrouwen bij Amazon, dat in totaal tien afleveringen heeft besteld. Michael Bay – die onlangs met Krasinski werkte aan de film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi – produceert de serie via zijn eigen productiehuis Platinum Dunes.

Verschillende boeken uit de Jack Ryan -serie werden al ooit bewerkt tot speelfilm. Begin jaren 90 was Alec Baldwin de eerste die het personage speelde, in The Hunt for Red October van Die Hard -regisseur John McTiernan. Daarna werd de rol in Patriot Games en Clear and Present Danger overgenomen door Harrison Ford en ook nog één keer ingevuld door Ben Affleck in The Sum of All Fears. Meer recentelijk kreeg de filmserie een reboot met Chris Pine – tevens de jonge Kirk in de huidige Star Trek -films – in de rol. Die laatste film bleek echter niet succesvol genoeg voor de sequel, en dus probeert men het nu op televisie.