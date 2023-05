Amazon breidt aanbod in Nederland verder uit

Amazon heeft de Nederlandse premièredata van vijf originele series aangekondigd. Ze gaan allemaal deze maand nog van start.

Op 10 februari is het als eerst de beurt aan Fleabag , gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Phoebe Waller-Bridge. De schrijfster speelt ook zelf de hoofdrol als een seksueel actieve en getergde vrouw die zich met al haar leed en droge humor op het moderne leven in Londen stort. Fleabag heeft een bijrol voor Olivia Colman, die samen met Waller-Bridge te zien was in het tweede seizoen van Broadchurch . Vanaf 17 februari kunnen Amazon-leden in Nederland kijken naar het eerste seizoen van Goliath , waarin een aan lager wal geraakte advocaat (een Golden Globe-winnende Billy Bob Thornton) het opneemt tegen zijn oude partner (William Hurt). Op 17 februari wordt tevens gestart met het derde seizoen van Transparent , winnaar van meerdere Golden Globes, met Jeffrey Tambor als transgender. Tot slot gaat op 17 februari het derde seizoen van Mozart in the Jungle van start, waarin dirigent Gael Garcia Bernal de comeback van operadiva Monica Bellucci in goede banen probeert te leiden. Op 24 februari is het vervolgens de beurt aan het eerste seizoen van Z: The Beginning of Everything , met Christina Ricci als Zelda Fitzgerald, de vrouw van schrijver F. Scott Fitzgerald.