Amazon bestelt The Last Tycoon met Matt Bomer en Kelsey Grammer • Nieuws • 01-08-2016 • leestijd 1 minuten

Volgens Deadline heeft Amazon na het testen van de pilot nu een volledig seizoen besteld van The Last Tycoon. De hoofdrollen in de serie zijn voor Matt Bomer ( White Collar ) en Kelsey Grammer (Frasier ) en het verhaal is losjes gebaseerd op het (bijna) gelijknamige boek van F. Scott Fitzgerald.

In de serie volgen we Monroe Stahr (Bomer), een ambitieuze filmproducent die zich in de jaren 30 omhoog probeert te werken in Hollywood. Hij raakt verwikkeld in een hevige strijd met zijn oude mentor en inmiddels studiobaas Pat Brady (Grammer), iemand van de oude stempel die opgroeide in armoede en er alles aan doet om zijn huidige succes te behouden. Fitzegerald liet zich voor zijn verhaal destijds inspireren door de latere rivaliteit tussen filmproducent Irving Thalberg en de legendarische MGM-studiobaas Louis B. Mayer.

The Last Tycoon werd in de jaren 70 al eens verfilmd door Elia Kazan ( On The Waterfront ). Toen gaven respectievelijk Robert De Niro en Robert Mitchum gestalte aan Stahr en Brady. Deze nieuwe tv-adaptatie is afkomstig van The Hunger Games -scenarist Billy Ray, die ooit een Oscarnominatie ontving voor zijn script van het waargebeurde gijzelingsdrama Captain Phillips. Matt Bomer is nu op Netflix te zien in de eerste vijf seizoenen van White Collar en Kelsey Grammer is daar te bekijken in twee seizoenen van politieke dramaserie Boss.