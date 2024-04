Amazing Stories: trailer voor serie van Steven Spielberg

De anthologie bevat het laatste optreden van de vorig jaar overleden acteur Robert Forster (Jackie Brown).

Amazing Stories maakt een comeback op Apple TV+ met alvast vijf nieuwe afleveringen. De tv-serie werd in de jaren tachtig bedacht door Steven Spielberg , die hier terugkeert als uitvoerend producent. Elke aflevering vertelt een compleet nieuw verhaal waarin een normaal persoon belandt in een wonderbaarlijke situatie. Rollen zijn er voor onder anderen Dylan O’Brien ( Teen Wolf ), Victoria Pedretti ( You ), Edward Burns (Saving Private Ryan) en Josh Holloway ( Lost ). De serie bevat ook het allerlaatste optreden van de onlangs overleden Robert Forster (Jackie Brown, El Camino: A Breaking Bad Movie ), die gestalte geeft aan een opa met superkrachten. Spielberg stelde Eddy Kitsis en Adam Horowitz aan als showrunners. Het duo werkte eerder aan Once Upon a Time en Lost.