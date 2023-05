Alternatieve one-liners uit Rick and Morty

Justin Roiland trakteert de fans van Rick and Morty op een reeks alternatieve one-liners die de uitzending niet haalden.

In Amerika ging het derde seizoen van de animatieserie gisteren dan eindelijk van start op de zender Adult Swim. De eerste aflevering kreeg eerder dit jaar al een voorpremière, die door bedenkers Dan Harmon (Community) en Justin Roiland opzettelijk was ingepland op 1 april, als onderdeel van Adult Swims jaarlijkse ‘programmering grap’. Gisteren ging met de tweede aflevering Rickmancing the Stone het derde seizoen dan officieel in première. Om dat te vieren zette Adult Swim een kijkje achter de schermen bij de serie online. Daarin laten Harmon en Roiland zien hoe ze brainstormen over grappen. Roiland zet vervolgens een aantal alternatieve one-liners uit de aflevering Mortynight Run (S02E02) op een rij.