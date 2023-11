Alter Ego: Vlaamse mysterie-serie verschijnt in december bij Videoland

De Vlaamse serie Alter Ego is in Nederland vanaf maandag 4 december te streamen bij Videoland, nadat het mysterieuze drama op vrijdag 1 december in première gaat bij de Belgische vod-dienst Streamz. De reeks draait om Gilles (Ward Kerremans) die tijdens zijn jeugd met de plotse dood van zijn vriendin Romy wordt geconfronteerd. Jaren later worstelt hij nog steeds met dat tragische verlies, tot een mysterieus figuur opduikt waardoor Gilles aan alles begint te twijfelen. Hij gaat wanhopig op zoek naar antwoorden over wat er destijds gebeurd is. Zijn zoektocht leidt hem naar de private bank Salvator, maar achter de gesloten deuren van Salvator ontdekt hij een verborgen wereld. Een van de bijrollen in Alter Ego is voor Zineb Fallouk (Mocro Maffia).