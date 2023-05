‘Allo ‘Allo-acteur Gorden Kaye (75) overleden • Nieuws • 24-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Gorden Kaye is op 75-jarige leeftijd overleden. De Britse acteur was vooral bekend van zijn rol in de komische serie ‘Allo ‘Allo.

De sitcom was in de jaren tachtig één van de best bekeken programma’s op de BBC en wordt nog altijd gezien als één van de beste Britse komedies aller tijden. ‘Allo ‘Allo speelde zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een door de Duitsers bezet plaatsje in Frankrijk. Kaye was in de serie te zien als het hoofdpersonage René Artois, de eigenaar van een lokaal café. Negen seizoenen lang probeerde Artois de Duitse bezetters te vriend te houden, terwijl hij regelmatig tegen wil en dank werd meegesleurd in de plannen van het Franse verzet. Ondertussen moest hij ook zijn affaires met de serveersters verborgen zien te houden voor zijn vrouw (Carmen Silvera). Kaye was te zien in alle 84 afleveringen van ‘Allo ‘Allo en werd genomineerd voor een Bafta. Daarnaast speelde hij de rol later ook meer dan 1000 keer in een toneeladaptatie van de serie.

Kaye was verder nog te zien in series als Coronation Street, Mansfield Park en Revolver. In 2007 gaf hij voor de laatste keer gestalte aan René Artois, in een speciale aflevering van ‘Allo ‘Allo, die zich na het einde van de oorlog afspeelde.