Allerlaatste trailer voor Netflix-serie Luke Cage • Nieuws • 27-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komende vrijdag stelt Netflix het eerste seizoen van Luke Cage beschikbaar. Om alvast in de stemming te komen gaf de streamingdienst nog een laatste trailer vrij.

Kijkers die het eerste seizoen van Jessica Jones hebben gezien op Netflix, maakten al kennis met de man met de onverwoestbare huid. In het eerste seizoen van zijn eigen serie probeert de onverwoestbare Luke Cage (Mike Colter) in alle rust een nieuw leven op te bouwen in New York. Maar wanneer zijn gemeenschap in Harlem wordt bedreigd door criminelen, moet hij toch weer de straat op om onrecht te bestrijden. Zijn grote vijand wordt gespeeld door Mahershala Ali, bekend van series als House of Cards en Treme. Verdere bijrollen zijn er voor Frankie Faison (Banshee, The Wire), Theo Rossi (Sons of Anarchy) en Rosario Dawson (Daredevil, Jessica Jones).

Alle dertien afleveringen van Luke Cage zijn vanaf 30 september te streamen. Alle Netflix-shows van Marvel – Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage – spelen zich af in dezelfde wereld. In de toekomst gaan ook The Punisher en Iron Fist nog eigen series krijgen. Uiteindelijk zal alles uitmonden in een ultieme crossover genaamd The Defenders, waarin de verschillende superhelden samenspannen om hun stad te redden.