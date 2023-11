All-Time High: heerlijk geouwehoer met een pruik Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een olijke, pruikdragende zwendelaar wordt verliefd op een schaamteloze cryptomiljonair in bij vlagen hilarische Franse komedie.

Zwendelaar Youss (een geestige rol van Nassim Lyes) veinst voor de buitenwereld dat hij een Braziliaan is. Maar eigenlijk heeft hij Arabische roots. Om zijn ‘Braziliaanse uiterlijk’ te benadrukken (en zijn kaalheid te verbloemen) draagt de hoofdpersoon steevast een zwarte, slierterige pruik. Zijn vriendin heeft hij ook ingepalmd met een keur aan nonsens. Youss heeft echter een aantal problemen: hij verliest vaak pokerpartijen, hij raakt op een gegeven moment verstrikt in een slangenkuil vol maffiosi en hij zegt te vaak wat hij denkt. Dat laatste is wat All-Time High (Nouveux Riches) een humoristische dimensie geeft. Zoals wanneer Youss tegen zijn vriendin zegt: ‘Ik ben niet geboren met een zilveren lepel in m'n mond schatje, maar met een roestige lepel.’

Niettemin draait Youss’ hele leven om het vergaren van geld. Hij wil rijk worden en flaneren. Hij is dus behoorlijk oppervlakkig. Als zijn relatie uitgaat en cryptomiljonair Stephanie (Zoé Marshall) in zijn leven verschijnt, dan vindt hij het prima om een keer een onenightstand met haar te beleven. Hij is niet oprecht in haar persoonlijkheid geïnteresseerd. Stephanie heeft echter, in tegenstelling tot Youss, lak aan hoe mensen haar zien. Na hun eerste vrijpartij gaat ze ongegeneerd op de wc in haar appartement zitten. De twee zijn complementair aan elkaar, en hoe zich dat in amoureuze zin ontwikkelt in de film laat zich wel raden: Stephanie moet de échte Youss (zonder pruik en de rest van de façade die hij ophoudt) boven water laten komen.

© Xavier Baler / Netflix

En alleen die pruik levert al de nodige hilariteit op. Filmmaker en scenarist Julien Hollande (ja, de zoon van François) is overduidelijk een liefhebber van slapstick en een beoefenaar van de komische overtreffende trap. Zo wordt de pruik in de film een paar keer van Youss’ hoofd afgerukt, met als hoogte- of dieptepunt tijdens een bloederige vechtpartij – waarbij de tegenstanders van de minkukel natuurlijk smakelijk om zijn kale kop moeten lachen. All-Time High is onschuldig vermaak; een komedie met aardige grappen. Hollande legt overduidelijk de nadruk op de humor; het verhaal an sich is geenszins noemenswaardig. Maar Lyes en Marshall zijn wél aan elkaar gewaagd.