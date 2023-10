All the Light We Cannot See: trailer voor oorlogsdrama van Netflix

Over iets minder dan een maand kun je op Netflix kijken naar de op de gelijknamige roman van auteur Anthony Doerr gebaseerde miniserie All the Light We Cannot See. Het drama volgt Marie-Laure (Aria Mia Loberti), een blind Frans meisje, en haar vader Daniel (Mark Ruffalo), die tijdens de Duitse bezetting Parijs ontvluchten met een kostbare diamant om te voorkomen dat deze in de handen van de nazi's valt. Nadat ze een schuilplaats vinden in St. Malo, bij hun ondergedoken oom Etienne (Hugh Laurie), kruist Marie-Laure’s pad met dat van Werner (Louis Hofmann), een radio-expert in dienst van het Hitler-regime. Hun onverwachte connectie brengt uiteindelijk een sprankje hoop in de duistere tijden van de Tweede Wereldoorlog. De regie was in handen van Shawn Levy (Stranger Things) en het script werd geschreven door Steven Knight (Taboo, Peaky Blinders).