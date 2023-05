Alison Brie krijgt rol in nieuwe Netflix-komedie • Nieuws • 31-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jenji Kohan – de bedenker van Orange Is the New Black – produceert een nieuwe komedie voor Netflix. De hoofdrol gaat naar Community -actrice Alison Brie, momenteel al bij de streamingdienst te horen in BoJack Horseman

De serie – bedacht door Liz Flahive en Carly Mensch – zal G.L.O.W. gaan heten en werd geïnspireerd de gelijknamige competitie voor vrouwelijke worstelaars. De competitie – de afkorting staat voor Gorgeous Ladies Of Wrestling – was in de jaren tachtig het antwoord op de zeer goed bekeken tv-programma’s waarin mannelijke worstelaars elkaar te lijf gingen. In G.L.O.W. zal Brie te zien zijn als de werkloze actrice Ruth. In een uiterste poging om toch weer aan de bak te komen, besluit ze zich in strakke spandex te hijsen en door middel van de wekelijkse worstelshow – waarin verder ook aandacht werd besteed aan sketches en muzieknummers - alsnog door te breken.

Brie had eerder een bijrol in de dramaserie Mad Men , maar brak pas echt door als vast castlid van het komische Community op NBC. Die serie is inmiddels ook ten einde gekomen, hoewel een speelfilmversie nog altijd niet is uitgesloten . Overigens heeft Brie’s oude Community -collega Gillian Jacobs ook een eigen komedie op Netflix; zij zal in 2017 weer te zien zijn in het tweede seizoen van Judd Apatows Love.