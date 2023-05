The Alienist heeft trailer en premièredatum • Nieuws • 18-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Daniel Brühl (Inglourious Basterds, Rush) jaagt op een seriemoordenaar in The Alienist.

De Duitse acteur geeft in de misdaadserie gestalte aan de excentrieke psycholoog Laszlo Kreizler. Aan het einde van de 19de eeuw wordt hij door de politie van New York ingezet om een reeks gruwelijke moorden op mannelijke prostituees op te lossen. Politiechef Theodore Roosevelt (die later president van Amerika zou worden) laat hem daarvoor samenwerken met John Moore (Luke Evans uit Beauty and the Beast), de illustrator van een lokale krant. Het tweetal krijgt tevens hulp van de ambitieuze Sara Howard (Dakota Fanning uit Man on Fire), die vastbesloten is om de eerste vrouwelijke agent van New York te worden. De drie sociale buitenbeentjes ontdekken dat ze misschien wel te maken hebben met een van de eerste seriemoordenaars uit de geschiedenis van de stad.