Alfonso Cuarón maakt serie met Casey Affleck

Casey Affleck krijgt de hoofdrol in een nieuwe tv-serie van regisseur Alfonso Cuarón.

Er is weinig bekend over het nog titelloze project, maar de website Deadline claimt dat het gaat om een horrorserie, waarin de oorsprong van een sekte centraal staat. Cuarón zal de serie schrijven, regisseren en produceren. Affleck zal eveneens aantreden als producent. Het wordt de eerste hoofdrol op televisie voor de acteur, die eerder zijn HBO-serie Lewis and Clark (waarin hij te zien zou zijn naast Matthias Schoenaerts) halverwege de productie in zag storten. Affleck won onlangs een Oscar voor Manchester by the Sea en is tevens bekend van films als Ocean's Eleven, Gone Baby Gone en het binnenkort in Nederland te verschijnen Ghost Story. De Mexicaanse Cuarón had in Amerika succes met Children of Men en Gravity. Hij was eerder (mede)bedenker en producent van de NBC-serie Believe.