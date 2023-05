Alexis Bledel krijgt rol in The Handmaid’s Tale • Nieuws • 06-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alexis Bledel is gecast in The Handmaid’s Tale. De nieuwe dramaserie is volgend jaar te zien bij Hulu.

De tiendelige serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het verhaal speelt zich af in een totalitaire maatschappij genaamd Gilead, waar enkel mannen de dienst uitmaken en de vrouwen door de machthebbers in feite gedegradeerd zijn tot slaven. En dat is dus wel even een verschil met Stars Hollow, de gezellige plek waar Bledel zich onlangs weer begaf in de doorstart van Gilmore Girls . Elisabeth Moss ( Mad Men ) speelt in deze verwoeste toekomstwereld een dienares van de grote baas en is tevens één van de weinige nog vruchtbare vrouwen, waarmee men het sterk dalende geboortecijfer weer omhoog probeert te krijgen. Bledel zal te zien zijn als haar collega en vriendin Ofglen. Haar personage lijkt in eerste instantie gehersenspoeld door de mannelijke overheersers, maar blijkt uiteindelijk toch een eigen wil te hebben.

Andere bijrollen zijn er voor Joseph Fiennes ( American Horror Story ), Yvonne Strahovski ( Dexter ), Samira Wiley ( Orange is the New Black ) en Madeline Brewer ( Hemlock Grove ).

The Handmaid’s Tale gaat op 26 april in première bij Hulu.