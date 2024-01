Alert: Missing Persons Unit: misdaadserie gaat in februari van start bij Veronica

Het nieuwe politiedrama Alert: Missing Persons Unit gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: vanaf 4 februari zie je elke zondag om 20.00 uur een dubbele aflevering bij Veronica. Alert: Missing Persons Unit volgt Nikki Batista (Dania Ramirez uit Heroes) en Jason Grant (Scott Caan uit Hawaii Five-0), die bij de politie in Philadelphia werken voor een afdeling die als taak heeft om vermiste personen op te sporen. In elke aflevering werken ze aan een nieuwe zaak, maar in een overkoepelende verhaallijn zijn de collega's - die ooit met elkaar getrouwd waren - op zoek naar hun verdwenen zoon. Alert: Missing Persons Unit werd bedacht door John Eisendrath (The Blacklist) en Jamie Foxx en is ook al zeker van een tweede seizoen.