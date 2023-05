Alec Baldwin zo goed als klaar met Trump-imitatie

Alec Baldwin krijgt overal complimenten voor zijn imitatie van Donald Trump, onlangs van David Letterman, maar hij ziet het einde van zijn persiflage dichterbij komen.

Baldwin vraagt zich af hoe veel meer de kijkers van Saturday Night Live , de show waar hij regelmatig in de huid van Trump kruipt , nog aankunnen. 'Ik had gehoopt dat hij het inmiddels wat rustiger aan was gaan doen,' vertelt Baldwin aan de website Extra. 'Maar de hatelijkheid die nu heerst in het Witte Huis heeft iedereen echt bezorgd. En daarom wil ik binnenkort stoppen met de persiflage.' Baldwin pakte vorig jaar de imitatie op als een tijdelijk klusje bij SNL , maar ging er vervolgens toch mee door, nadat Trump onverwacht de presidentsverkiezingen won. 'Trump heeft heel weinig sportiviteit. Hij is altijd boos en bitter. Als je hem ziet wil je eigenlijk alleen maar zeggen dat hij al gewonnen heeft.'