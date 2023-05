Alec Baldwin terug als Donald Trump in SNL • Nieuws • 21-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In de eerste aflevering na de verkiezingen was Alec Baldwin niet te zien, maar dit weekend kroop de acteur voor Saturday Night Live opnieuw in de huid van Donald Trump.

De sketch met Baldwin als de aanstaande president van Amerika bevatte zelfs verwijzingen naar zijn recente ontmoeting met Mitt Romney (hier gespeeld door voormalig SNL-castlid Jason Sudeikis) en het boegeroep dat de aanstaande vicepresident Mike Pence dit weekend om de oren kreeg tijdens zijn bezoek aan de musical Hamilton. Hoe regelmatig Baldwin in het programma nog terug gaat komen als Trump is onduidelijk. Hij nam de klus destijds aan op tijdelijke basis, omdat men dacht dat Hillary de verkiezingen zou winnen, waarna een persiflage van Trump niet langer nodig zou zijn. Trump zelf was na de uitzending al snel op Twitter te vinden om zijn volgers te laten weten dat Saturday Night Live totaal niet grappig is. Daarnaast meldde hij dat iedereen die betrokken is bij Hamilton zijn excuses aan zou moeten bieden aan Mike Pence, omdat één van de castleden na afloop een aan hem gerichte open brief aan de zaal voorlas.

Sudeikis was niet de enige SNL-veteraan die dit weekend even terugkeerde naar de show. De nieuwe aflevering werd namelijk gepresenteerd door Kristen Wiig, zelf ook jarenlang een gewaardeerd lid van de vaste cast. Bekijk onder de cold open met Donald Trump nog een aantal van haar sketches terug..