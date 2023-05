Alec Baldwin schrijft geschiedenis bij SNL

Alec Baldwin was voor de zeventiende keer de host van Saturday Night Live. Hij hoeft het record daardoor niet langer te delen met Steve Martin.

De acteur begon met een terugblik op zijn bekendste SNL -momenten, met onder meer de Schweddy Balls-sketch. Castlid Pete Davidson wilde het echter vooral hebben over zijn fysieke transformatie door de jaren heen. Baldwin gaf later in het programma uiteraard weer gestalte aan Donald Trump, die het ditmaal in de ‘people’s court’ opneemt tegen de federale rechters die een stokje staken voor zijn inreisverbod. Na alle lofzang van vorige week was ook Melissa McCarthy ( Gilmore Girls ) in een sketch opnieuw van de partij als Mike Spicer, de perschef van het Witte Huis. Trump reageerde niet op McCarthy’s imitatie, maar Spicer zelf noemde de persiflage ‘grappig’, hoewel hij problemen had met het vele kauwgom kauwen, iets waar McCarthy in de nieuwe sketch direct een opmerking over maakt. Verder haalt ze het door Kellyanne Conaway, in een andere sketch gespeeld door Kate McKinnon, bedachte Bowling Green Massacre aan.