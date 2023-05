Alec Baldwin voor 17de keer host van SNL • Nieuws • 24-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alec Baldwin mag voor de 17de keer Saturday Night Live presenteren. De aflevering wordt uitgezonden op 11 februari.

Baldwin zal op die avond een record verbreken, want nooit eerder was iemand 17 maal gastpresentator van het live sketchprogramma. Momenteel staat hij met zijn 16 keer op gelijke hoogte met komiek Steve Martin, maar straks heeft hij het record dus helemaal alleen in handen. De acteur was de afgelopen maanden al verschillende keren in SNL te zien als de huidige president van de Verenigde Staten, regelmatig vergezeld door Beck Bennett als Vladimir Poetin, dus men verwacht dat Trump op 11 februari weer volop gepersifleerd zal worden. Baldwins optredens in Saturday Night Live worden vaak gevolgd door afkeurende tweets van Donald Trump zelf. Begin december reageerde de acteur persoonlijk op de tweets van Trump, door hem gekscherend te beloven dat hij stopt met zijn imitatie zodra de president zijn belastingaangiften openbaar maakt. Baldwin nam Trump niet alleen op de hak in SNL, hij deed zijn imitatie vorige week ook in het openbaar tijdens een protest aan de vooravond van de inauguratie.

De kijkcijfers van SNL waren het afgelopen weekend weer iets hoger dan voorheen. Hoewel Baldwin niet te zien was als Trump, kwam de inhuldiging wel aan bod in de monoloog van Aziz Ansari, bekend van Master of None op Netflix.