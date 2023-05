Alan Partridge komt terug naar televisie • Nieuws • 13-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Steve Coogan werkt aan een nieuwe komedie rond zijn typetje Alan Partridge. De serie moet nog dit jaar op tv verschijnen.

Alan Partridge is een arrogante en politiek incorrecte radio-dj en televisiepresentator, zonder zelfkennis en sociale vaardigheden. Al sinds het begin van de jaren 90 duikt hij op in allerlei Britse radio- en televisieprogramma’s. In 1997 kreeg Partridge een sitcom op de BBC genaamd I’m Alan Partridge , gevolgd door de bioscoopfilm Alan Partridge: Alpha Papa in 2013. Coogan is momenteel bezig met de promotietoer van zijn film The Dinner en verklapte dat er wordt gewerkt aan een nieuwe serie rond Partridge. Hij vertelde niet waar de afleveringen straks in première zullen gaan, maar zijn vorige Partridge-project, de webserie Mid Morning Matters , werd uiteindelijk uitgezonden door zender Sky. Coogan moest natuurlijk ook even de vergelijking maken tussen Alan Partridge en Donald Trump; hij ziet de president van Amerika mede door zijn obsessie met 'beroemd zijn' als iemand die nog meer Alan Partridge is dan Alan Partridge zelf.

Coogans nieuwe film The Dinner is een adaptatie van Het Diner van Herman Koch, dat al eens een Nederlandse filmversie kreeg. De komiek werkt momenteel met John C. Reilly aan een biografische film over het duo Laurel en Hardy.