Agents of S.H.I.E.L.D. rekruteert Jason O’Mara • Nieuws • 03-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wie de laatste seizoensfinale van Agents of S.H.I.E.L.D. heeft gezien, weet dat Phil Coulson (Clark Gregg) niet langer de directeur is van Marvels fictieve inlichtingendienst. Volgens Deadline zal zijn opvolger worden gespeeld door Jason O’Mara, bekend van Life on Mars , Terra Nova en Vegas.

Marvel doet momenteel nog geheimzinnig over wie O’Mara precies gaat spelen, hoewel ze wel verklapten dat zijn personage al sinds de jaren 40 te zien is in de stripboeken. Met zijn casting in Agents of S.H.I.E.L.D. maakt O’Mara een soort overstap van DC naar Marvel; de acteur verzorgde namelijk eerder de stem van Batman in zes animatiefilms van DC, plus een nog te verschijnen Justice League -tekenfilm. Daarnaast is O’Mara later dit jaar te zien naast acteur Jamie Dornan ( The Fall ) in de speciaal voor Netflix gemaakte oorlogsfilm Jadotville.

Het vierde seizoen van Agents of S.H.I.E.L.D. gaat op 20 september van start op ABC. Naast Clark Gregg keren onder andere Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge en Henry Simmons terug. O’Mara is overigens niet de enige nieuwkomer; Gabriel Luna maakt zijn opwachting als Robbie Reyes, de meest recente incarnatie van Ghost Rider.