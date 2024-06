Agents of Mystery S01E01: luchtig en vol al dan niet onbewuste slapstick Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Zuid-Koreaanse realityshow die bij vlagen geënsceneerd oogt speelt zich af in een soort aaneenschakeling van escaperooms.

In Agents of Mystery (Miseuteori Susadan) hebben zes vrienden de taak om mysteries binnen zes uur op te lossen. Denk aan opgesloten zitten in een escaperoom, met allerlei luikjes en geheime kamertjes. De zes deelnemers zijn bekende Zuid-Koreanen, waaronder actrice Lee Hyeri, zangeres Lee Eun-ju en zanger John Park. In de eerste aflevering worden de ‘agenten’ meteen in het diepe gegooid en zijn ze op elkaar aangewezen. De smoezelige set heeft wel wat weg van de mise-en-scène uit Saw (2004). Hoewel het in deze Zuid-Koreaanse realityshow nooit écht bloederig wordt.

Agents of Mystery leunt meer op slapstick; op hoe deelnemers soms lukraak via een kast al stuntelend in een andere ruimte belanden. Gaandeweg rijst wél de vraag: wat is echt en wat is geënsceneerd? Veel shots zijn gefilmd door camera’s die overduidelijk aan muren en plafonds zijn opgehangen – net zoals in televisieseries als Big Brother. Maar af en toe gebruikt regisseur Jung Jong-yeon ook close-ups die bijzonder filmisch ogen, alsof de camera op dat moment daar even is neergezet. Bovendien hebben veel van de deelnemers acteerervaring en spelen veel Zuid-Koreaanse series überhaupt met het droste-effect.

© Boram Park / Netflix

Zie bijvoorbeeld At the Moment, een televisiedrama over een televisieserie (een datingshow). Agents of Mystery zou je in die zin kunnen omschrijven als een televisieserie over de machinaties van een escaperoom. Maar meer dan knullige televisie wordt de reeks niet. Jungs geesteskind moet het vooral hebben van een zekere ontwapenende luchtigheid, en heeft uiteindelijk maar weinig om het lijf, geënsceneerd of niet.