Aftiteling: de Propmaster

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 10: de Propmaster.

De propmaster zoekt, vindt of maakt props. Een prop is ieder voorwerp dat een acteur aanraakt en dat tijdens een scène de aandacht van de kijker trekt, of zou moeten trekken. De volleybal Wilson waartegen Tom Hanks tijdens zijn solitaire verblijf op het eiland in Cast Away leutert, is een prop, of de vele sixties luciferdoosjes uit Mad Men die je ziet als er weer eens een sigaret wordt opgestoken - hier een interview met de propmaster uit die serie. Luke's lightsaber uit Star Wars, het koffertje uit Pulp Fiction (zie Netflix), de Raquel Welch poster uit Andy's cel in The Shawshank Redemption (idem) of de ring uit Lord of the Rings: props. Niet alles wat een acteur aanraakt is uiteraard een prop: niet de deurknop die bij het binnenkomen achteloos wordt bediend. Het woord is oorspronkelijk een toneelterm en komt van 'property', waarschijnlijk omdat veel gebruikte props, zoals wapens, het (kostbare) eigendom waren van rondtrekkende theatergezelschappen. Omdat props vaak een close-up krijgen moeten ze er goed uitzien, wat een probleem kan zijn voor de propmaster. Niet alle echte voorwerpen zien er nog echt uit onder studiolampen; veel props zijn dan ook replica's. Props máken soms de film. Waarom props en dus de propmaster heel veel belangrijker zijn dan je misschien zou kunnen denken, zie je hier: