Aftiteling: de Producers

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 9: de Producers.

Een filmset, zeker van grote producties, doet nogal denken aan een bouwplaats of scheepswerf. Zoveel mensen lopen er te sjouwen, sjorren en timmeren. Rond het kleine kringetje van regisseur, camera en acteurs staat een haag van andere mensen. Een van de gedachten die bij je opkomt: wat moet dit een afgrijselijke bak geld kosten en wie houdt dit allemaal in de hand? De eindeloze aftiteling van veel films zegt ook genoeg; op die van van Iron Man 3 (2013) staan 3310 mensen (dat is wel uitzonderlijk veel). Het bij elkaar harken en beheren van dat geld en al die mensen en het in de klauw houden van het hele maakproces, dat is de taak van de filmproducers. Je hebt ze in enkele soorten. Hun taken overlappen soms en hun functie-omschrijving kan per film verschillen. Vaagheid troef, maar onderstaande klopt meestal:



Eigenlijk gewoon de maker van een film - daarom krijgt hij/zij ook de Oscar voor de categorie Beste Film mee naar huis. De producer is betrokken bij het verzinnen, opstarten, coördineren en in bedwang houden van alle creatieve, financiële, technische en administratieve aspecten van de film, van het begin van het proces tot het einde ervan. De macht van de producer is vaak onbeperkt; de regisseur en alle anderen kunnen nog zo hun best doen maar er zijn maar weinig regisseurs die het recht op 'final cut' hebben. Als de film helemaal 'klaar' is en producer het wil, gaat alsnog het mes erin of wordt de regisseur gedwongen tot het gehate fenomeen reshoots. Producers zijn soms in dienst van een filmmaatschappij, soms hebben ze hun eigen productiemaatschappij. Ze bemoeien zich met alles. Het is tenslotte hun film, uiteindelijk. Tenzij…



Soms heeft een film niet één producer maar meerdere gelijkwaardige, die dan co-producers heten. Soms krijgt een minder belangrijke producer ook deze titel, naast de hoofdproducer dus.



Vaak betrokken bij het financieren van de film (het daadwerkelijke geldharken dus) en bij het aftimmeren van de juridische aspecten van de productie en de marketing. Overziet ook het werk van de onderstaande producers die bij de film betrokken zijn. Kan een bureaubaan zijn; ze hoeven zich niet op de set te vertonen. Vrij vaag omlijnd beroep want soms krijg je deze titel louter om je ego op te krikken, zonder dat je er veel voor doet.



Is veel op de set, is de meest hands on producer. Gaat over personeelszaken ter plekke, over wanneer en waar de opnames zijn, begeleidt casting, decorbouw, kostuums, effecten et cetera, alle praktische aspecten van het proces kortom. Overlapt met de functie van Unit Production Manager. Man/vrouw van de praktijk dus en extreem belangrijk, hoewel de functie niet bepaald bovenaan staat op de aftiteling.



Assistent van een van de andere producers aan wie specifieke taken worden gedelegeerd. Net als executive producer soms een eretitel die wordt gegeven aan een celebrity met machtige contacten die één telefoontje heeft gepleegd om de productie vooruit te helpen.



Leider van de andere producers als de executive producer van die taak is ontheven, omdat hij/zij het te druk heeft met bijvoorbeeld geldharken.

En dat zijn niet eens alle soorten producers en bovenstaande geldt vooral voor de VS en bovendien uitdrukkelijk niet voor televisie, waar de zaak weer behoorlijk anders ligt. The Producers Guild of America probeert de diverse categorieën strikter af te bakenen om een einde te maken aan de spraakverwarring en de relatieve chaos op de aftiteling. Zie hier hun poging daartoe , die de onduidelijkheid alleen maar groter zal maken, vrees je na lezing. Producers hebben een complex vak dat zeer veel inhoudt of kan inhouden.