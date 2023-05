Aftiteling: de Grip

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 6: de Grip.

Het werk van dekomt vooral neer op het finetunen van het licht en het opstellen, verankeren, verplaatsen en optuigen van de constructies waar je in filmstudio's en op filmsets lampen, camera's et cetera aan kan bevestigen. Het woord 'grip' betekent grijpen of vastmaken en vroeger ook 'toneelknecht', wat ook in de filmindustrie geen slechte omschrijving is van wat grips doen. Als de lichttechnici onder leiding van de gaffer alle lampen hebben opgesteld, komen de grips in actie. Zij stellen de al dan niet doorzichtige schermen op die het licht van de lampen verder richten, verstrooien of een kleur geven. Die schermen staan op standaarden, die de grip opstelt en verankert met touwen of zandzakken. Ook het opstellen van, spannen van doeken, leggen van rails voor de(het camerakarretje dat vaak ook door dezewordt voortgeduwd), het opstellen van steigers of andere stellages (de) waartegen onderdelen van het decor worden gebouwd, enzovoorts. Alles wat je je voorstelt bij het opbouwen van een festival, circus of kermis, maar dan gespecialiseerd en zeer technisch, ook wegens de vele veiligheidsvoorschriften. De grips worden aangestuurd door de, die net als de gaffer een eerste assistent heeft die dewordt genoemd. Hier zie je de grips in actie – een zeer technisch, veelomvattend en belangrijk filmambacht: