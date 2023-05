Aftiteling: de Gaffer • Film • 15-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 2: de Gaffer.

Gaffer: vroeger een Engelse theaterterm voor degene die de 'gaffe' vasthield, een stok waarmee de lampen in een schouwburg werden opgehangen. In de filmindustrie is de moderne gaffer het opperhoofd van de licht-technici. Dat is een functie die belangrijker is dan hij klinkt. Hoe ieder beeldje eruit ziet dat in de bioscoop op je netvlies valt, wat de fotografische 'look' is van ieder frame, is op de set bepaald door het rijtje: regisseur > cameraman > gaffer. De regisseur en de cameraman (ofwel DP, Director of Photography) bepalen samen wát er in beeld komt. De gaffer en de DP bepalen samen hóe dat wordt belicht. Zonder belichting geen film: ook moderne digitale camera's hebben nog steeds meer en/of ander licht nodig dan in de buitenlucht (laat staan in studio's) voorhanden is. Een bizar groot scala aan lampjes en lichtbakken (inclusief de benodigde stellages en snoeren) moet worden ingezet om de acteurs en sets goed uitgelicht te krijgen en het gewenste dramatische effect op te roepen.

Dat is een gigantische logistieke operatie. De choreografen van al dat licht zijn de DP en de gaffer. De DP bepaalt de 'look' en vertelt de gaffer wat voor soort licht hij wil. De gaffer ontwerpt een lichtplan: welk soort lampen waar staan, welke focus ze hebben, hoe en wanneer ze gedimd worden. En de gaffer ziet erop toe dat de technici van de licht- en electriciteits-afdelingen zijn plan uitvoeren. Een goede gaffer heeft dus niet alleen een oog voor licht, maar kan ook jongleren met logistieke problemen; uiteindelijk is hij ervoor verantwoordelijk dat de lampen en snoeren iedere dag op de set of locatie aanwezig zijn en worden bediend en aangesloten. Gelukkig heeft de gaffer een assistent: de Best Boy (m/v). Oorspronkelijk een term uit de walvisvaart, maar op een filmset commandeert de Best Boy (ofwel Assistant Chief Lighting) namens de gaffer de kabelleggers en andere elektrische hulptroepen.

Hoe het dagelijkse leven der gaffers verloopt, zie je hier:

Wat gaffers voor jouw dagelijkse leven kunnen betekenen? Gaffertape! Dat is superieur en multi-inzetbaar plakband waarmee op een filmset elektriciteitskabels worden vastgeplakt. Gaffertape is véél handiger dan ducttape (onder andere doordat het geen lijmresten achterlaat als je het weghaalt) en zou ons leven aanzienlijk veraangenamen, als het tenminste buiten de filmindustrie wat eenvoudiger verkrijgbaar zou zijn. Zie hier meer (veel meer zelfs) over gaffertape: