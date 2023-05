Aftiteling: de Clapper Loader • Film • 07-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 1: de Clapper Loader.

Iedereen kent de clapper, ook bekend als het clapperboard of slate (leitje) omdat er vroeger met krijt op gekalkt werd.

Degene die op het clapperboard kalkt (naam van de regisseur, nummer van de scène, nummer van de opname, enzovoort), hem voor de camera houdt en aan het begin van een opname, als de camera nét is gaan draaien, in beeld ‘klap’ doet, heet de Clapper Loader. Of, met een modernere maar saaiere term, de Second Assistant Camera.

Het lijkt een bescheiden of zelfs lullig baantje, maar dat is het niet. De Clapper Loader doet meer dan ‘klap’. Niet dat de klap onbelangrijk is, want die zorgt ervoor dat bij de montage het (vaak apart opgenomen) beeld en geluid gesynchroniseerd kunnen worden. Je zou zeggen: dat gaat allemaal digitaal tegenwoordig, met timecodes. Dat klopt en gaat dus, zoals al het digitale, opvallend vaak mis. Een hoor- en zichtbare old school klap is dan onmisbaar.

Maar de Clapper Loader doet zoveel meer. Het in en uit de camera halen van het filmmateriaal (op sets zonder aparte Camera Loader tenminste), bijhouden wanneer het op is en vervangen moet worden, de batterijen van de camera’s tijdig verwisselen en opladen, de lenzen verwisselen, precies administreren welke scènes op welke filmrollen of harddisks zijn opgenomen en, na afloop van een draaidag, het materiaal zorgvuldig gelabeld aan het lab afgeven. De organisatorische en praktische rompslomp van het Camera Department dus. Vitaal, want als je een al belichte filmrol per ongeluk voor de tweede keer in de camera laadt, of een andere kardinale fout maakt, verziek je het werk van honderden mensen en wellicht een klassieke performance van een acteur.

Met die acteurs heb je als Clapper Loader een intieme band. Een groot deel van de crew staat helemaal achteraan tijdens het filmen of is zelfs alweer naar huis want veel acteurs en regisseurs willen graag een dun bevolkte set tijdens het draaien. Maar de Clapper Loader staat altijd pal vooraan, vlak voor de acteurs, tussen hen en de camera. Vaak heeft hij/zij ook de punten op de vloer gemarkeerd waar de acteurs moeten staan en gaan. Die nabijheid vergt tact tegenover de gestressde en geconcentreerde acteurs en empathie met de regisseur en Director of Photography (cameraman/vrouw) met wie je oog in oog staat. Een trage of klungelige Clapper Loader leidt af en dat mag niet: je bent het startschot. Meteen nadat jij wegspringt, begint alles.

Of je moet een zekere flair hebben, dan kom je met veel dingen weg. Zie bijvoorbeeld Geraldine Brezca, de Clapper Loader van de films Inglourious Basterds en Django Unchained. Ze staat bekend als Quentin Tarantino’s ‘camera angel’ en aan haar kun je zien waarom Clapper Loader een behoorlijk geweldig (en vrolijk) beroep is:

En zie hier meer clapper-wijsheid (en clapper-meligheid):