Aftiteling: Art Department

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 11: het Art Department.

Ze gaan alleen over de achtergrond en hun werk heeft daardoor nooit zo direct de focus als de acteurs op de voorgrond, maar de mensen in het het art department zijn extreem belangrijk omdat ze de 'look' van alle locaties en sets bepalen en dus een groot deel van de sfeer en uitstraling van films en series. Een regisseur die zéér veel nadruk op het werk van het art department legt, is de maniakale Wes Anderson. Hier zie je hem en zijn art department aan het werk om The Grand Budapest Hotel letterlijk van de grond te krijgen:

https://youtu.be/gYMfEKELveQ

De belangrijkste figuren in het art department zijn:



Het hoofd van de afdeling, verantwoordelijk voor de algehele look en vaak ook het budget van de afdeling. De production designer ontwerpt sets, kiest kleurenschema's, huurt een art director en soms een set decorator, overlegt met de regisseur en heeft samen met hem/haar en de director of photograhy het laatste woord over hoe sets zijn gebouwd en locaties zijn 'aangekleed' voordat de camera's gaan draaien.



Degene die de ontwerpen van de production designer uitvoert door anderen aan te sturen, vaak met de hulp van een construction coordinator. Is meestal continu op de set of locatie aanwezig, in tegenstelling tot de production designer, en overziet alle activiteiten ter plekke.



Zoekt en koopt meubels en andere zaken die niet speciaal gemaakt worden voor de productie. Wordt bijgestaan door 'buyers' die inkopen doen en overziet de 'lead man' en zijn 'swing gang' die grote items transporteren naar en van de set. Delegeert ook veel aan de set dresser, degene die als enige kleinere voorwerpen mag (ver)plaatsen op de set (vazen, flessen, dat werk), dit om fouten in de continuïteit te voorkomen.



Tekent de blauwdrukken van de decors op aanwijzingen van de art director. De uitvoering daarvan wordt vervolgens door de construction coordinator gedelegeerd aan het construction department.

En dat zijn dan alleen de belangrijkste posities op de aftiteling; het art department is vaak enorm groot. Maar ook op kleinere producties kan het een film doen uitstijgen boven de middelmaat. Kijk bijvoorbeeld naar onderstaande korte film van Jamie Travis , over een jongetje dat drastische maatregelen neemt op zijn negende verjaardag. Het art department speelt een belangrijke rol in de indruk die het prijswinnende The Saddest Boy In The World maakt – waarschuwing: inktzwarter en surrealistischer dan dit wordt komedie niet, maar het kleurenpalet is intens vrolijk: