Aftakkingen van Game of Thrones in de maak

HBO onthulde dat er alvast gewerkt wordt aan vier nieuwe series die zich afspelen in het universum van Game of Thrones.

Het is nog niet bekend of het gaat om prequels, sequels, spin-offs of echt compleet nieuwe ideeën. Volgens HBO verkennen de projecten in ieder geval verschillende tijdsperioden uit de rijke wereld van de door George R.R. Martin bedachte boekenserie A Song of Ice and Fire. De schrijvers die er momenteel aan werken zijn al wel bekend gemaakt. Het gaat om Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island ), Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Payback, Mystic River) en Carly Wray (Mad Men). Wray en Goldman zullen beide ondersteund worden door Martin zelf. David Benioff en D.B. Weiss (de showrunners van Game of Thrones ) zullen niet aan de nieuwe series meeschrijven, maar treden wel aan als producenten.