Alle afleveringen Black Mirror (van goed naar slecht) • Netflix , Serie , Feature • 30-10-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Black Mirror is een zogenaamde anthologie serie, elke aflevering staat op zich. Wat zijn de hoogtepunten? En welke afleveringen kun je overslaan?

1 Be Right Back (S2E1)

Martha (Hayley Atwell) is ontroostbaar wanneer haar vriend Ash (Domhnall Gleeson) plots overlijdt. Maar wat als hij via sociale media door kan leven? Een klein, maar heel erg fijn drama over rouwverwerking, met een bitterzoet einde dat je blijft achtervolgen.

2 Nosedive (S3E1)

In een wereld waar alles draait om je status op sociale media, gaat carrièrevrouw Lacie (Bryce Dallas Howard) door diepe (héél diepe) dalen voor een topwaardering. Een ijzersterke satire, met zelfs een sprankje hoop.

3 The National Anthem (S1E1)

Een geliefde Britse prinses is ontvoerd en alleen de premier (Rory Kinnear) kan haar redden… door seks te hebben met een varken op televisie. Met zo’n pitch mag het gerust een wonder heten dat deze pilot ooit is gemaakt, maar scenarioschrijver Charlie Brooker lost alle beloftes in. Beste citaat: 'Doe het vooral rustig aan. Haast kan verward worden met enthousiasme.'

4 The Entire History of You (S1E3)

Een interne harde schijf registreert alles wat je ziet. Fijn voor getuigenverklaringen, minder fijn voor je relatie. The Entire History of You is Black Mirror in een notendop: hoe handig, leuk of goedbedoeld ook, de combinatie mens en technologie is vragen om problemen.

5 White Bear (S2E2)





Zeggen dat Brooker en kompanen er een cynisch wereldbeeld op na houden is een understatement, maar nergens zijn ze zo wreed als in White Bear , waarin een jonge vrouw wakker wordt in een wereld waarin negentig procent van de mensheid is gehersenspoeld en de rest als prooi wordt opgejaagd. Een aflevering die je aan het denken zet, en je daarna nooit meer hoeft te zien.

6 White Christmas (kerstspecial)

Twee mannen (Jon Hamm, Rafe Spall) zitten samen vast in een ingesneeuwde blokhut. Maar waarom? Deze meest deprimerende kerstspecial ooit zit boordevol interessante ideeën (een kopie van jezelf als huisslaaf, iemand kunnen blokkeren op Facebook én in het echt), maar misschien net iets teveel.

7 Hated in the Nation (S3E6)

Detective Parke (Kelly MacDonald) ontdekt een lugubere link tussen een aantal mysterieuze moorden en de ‘hates’ die de slachtoffers op de sociale media kregen. Werkt zowel als solide detective én als aanklacht tegen anoniem haatzaaien. Speurneuzenduo MacDonald en Faye Marsay ( Game of Thrones ) willen we best vaker zien.

8 Fifteen Million Merits (S1E2)

In de verre toekomst wordt alles betaald (en bepaald) door ‘merits’, virtueel geld dat kan worden ingewisseld voor porno, eten en een auditie voor een talentenshow. Eén medewerker komt in opstand, maar uiteindelijk zijn er geen winnaars, alleen verliezers.

De meest futuristische bijdrage in de reeks, maar toch op een ongemakkelijke manier niet heel ver van je bed.

9 San Junipero (S3E4)

Twee jonge vrouwen ontmoeten elkaar in een discotheek in het idyllische San Junipero, waar het elk weekend een ander decennium is, maar waar je wel om twaalf uur thuis moet zijn. Iedereen heeft lol, van de acteurs tot de setdesigners. Het zeldzame happy end voelt wel afgeraffeld.

10 Men Against Fire (S3E5)

In de nabije toekomst moeten soldaten als Stripe het opnemen tegen een afschrikwekkende vijand. Maar is de vijand wel zo eng als gedacht? Geen serie over dystopische toekomstvisioenen is natuurlijk compleet zonder een aflevering met Derde Rijk-motieven. Deze twist zie je helaas al van verre aankomen.

11 Shut up and Dance (S3E3)

Een sociaal onhandige jongen (Alex Lawther) wordt gechanteerd met compromitterende beelden en volbrengt de vreselijkste opdrachten. White Bear light.

12 Playtest (S3E2)

Jonge backpacker Cooper (Wyatt Russell) doet mee aan een proeftest voor een nieuw horrorspel, waarin je eigen brein je grootste vijand is. Noch de sympathieke hoofdrolspeler, noch de aflevering zelf komen door de testfase.

13 The Waldo Moment (S2E3)

De enige aflevering uit de Black Mirror -serie die je echt kunt overslaan, zelfs nu Trump het allemaal weer net iets te actueel heeft gemaakt. Een grofgebekte, virtuele beer genaamd Waldo doet mee aan de verkiezingen. Zijn flauwe grappen vallen in de smaak. *Gaap*

Black Mirror S1-3 nu op Netflix