Adrianne Palicki gecast in sciencefiction-serie van Seth MacFarlane • 01-08-2016

Na succesvolle tekenfilms als Family Guy en American Dad mag Seth MacFarlane nu een live-action serie maken voor Fox. Volgens The Hollywood Reporter gaat de vrouwelijke hoofdrol naar Adrianne Palicki, bekend van onder meer Agents of S.H.I.E.L.D. en Friday Night Lights.

Het nog titelloze project is een komische dramaserie met een insteek die doet denken aan Star Trek ; in een verre toekomst mag het niet al te moderne ruimteschip Orville het heelal verkennen. MacFarlane speelt zelf de kapitein van het schip, terwijl Palicki gestalte zal geven aan zijn eerste officier – en tevens ex-vrouw – Kelly Grayson. Ook Scott Grimes ( Band of Brothers ) is gecast; hij speelt een piloot aan boord van de Orville. Grimes is overigens geen onbekende van MacFarlane, in American Dad is hij al jarenlang te horen als Steve Smith.

Palicki is verder nog bekend van films als Legion en G.I. Joe: Retaliation. Haar personage in Agents of S.H.I.E.L.D. zou oorspronkelijk een eigen serie krijgen getiteld Marvels Most Wanted , maar die spin-off werd door ABC alsnog aan de kant geschoven. De nieuwe serie van MacFarlane moet in 2017 debuteren. Fox heeft 13 afleveringen van elk 60 minuten besteld. MacFarlane zal zelf de pilot op papier zetten en ook aantreden als producent.