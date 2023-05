Adam West krijgt gastrol in Powerless • Nieuws • 09-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een voormalig Batman maakt straks zijn opwachting in Powerless. NBC onthult dat Adam West is gecast in de serie die draait om normale mensen in een wereld vol superhelden.

West geeft in de aflevering gestalte aan Dean West, de grote baas van Wayne Industries. Na een aanval op Gotham City moet het bedrijf kostenbesparend te werk gaan en daarom heeft hij slecht nieuws voor Van Wayne (Alan Tudyk) en Emily Locke (Vanessa Hudgens), want er worden mogelijk mensen van hun afdeling ontslagen. De komische serie Powerless is gebaseerd op de met striphelden gevulde wereld van de DC Comics, maar draait juist om de normale mensen. Wayne en Locke werken bij Wayne Industries op een hele bijzondere afdeling, waar men producten bedenkt om burgers te beschermen tegen alle door superhelden veroorzaakte nevenschade. Bijrollen in de serie zijn er voor Danny Pudi (Community) en Ron Funches (Kroll Show). Lees ook onze recensie van de eerste aflevering , waarin West al even te horen was als vertelstem.

De 88-jarige West was in de jaren 60 de eerste acteur die op tv gestalte gaf aan Batman. Zijn campy versie groeide uit tot popcultuurfenomeen. De show werd in 1966 vervolgd met een speelfilm, die momenteel te bekijken is op Netflix. Vorig jaar verleende West, net als Burt Ward en Julie Newmar, zijn stem aan de tekenfilm Batman: Return of the Caped Crusaders . Ook die animatiefilm krijgt binnenkort een vervolg, waarin collega tv-legende William Shatner te horen zal zijn als Harvey Dent / Two Face.