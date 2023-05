Adam Sandler en Chris Rock maken Netflix-film

Voor zijn vierde Netflix-film herenigt Adam Sandler met Chris Rock. De komedie moet in 2018 bij de VOD-dienst in première gaan.

De film heet The Week Of en draait om de voorbereiding op het huwelijk tussen de dochter van Sandler en de zoon van Rock. De regie is in handen van Saturday Night Live-veteraan Robert Smigel, die tevens bekend is als Triumph the Insult Comic Dog. Smigel en Sandler schrijven samen het scenario. Eerder werkten ze al aan onder meer You Don’t Mess With the Zohan en de Hotel Transylvania-tekenfilms. Rock en Sandler waren samen te zien in de Grown Ups-films. The Week Of is de vierde film die voortkomt uit de oorspronkelijke deal tussen Sandler en Netflix. Onlangs besloten ze hun contract te verlengen, waardoor er na The Week Of straks nogmaals vier films van Sandler exclusief naar Netflix komen. Ook de volgende twee stand-up specials van Rock gaan straks exclusief naar Netflix.