Acteur Robert Vaughn (83) overleden

Acteur Robert Vaughn is op 83-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. De acteur werd in de jaren 60 beroemd door zijn rol in The Man from U.N.C.L.E.

Vaughn gaf in de spionageserie gestalte aan de Amerikaanse geheim agent Napoleon Solo. Samen met zijn Russische collega gespeeld door David McCallum mocht hij vier seizoenen lang de wereld redden in de show van NBC. Solo wordt nog altijd gezien als één van de meest charismatische misdaadbestrijders uit de tv-geschiedenis. The Man from U.N.C.L.E. kreeg onlangs een speelfilm-versie, met de huidige Superman-acteur Henry Cavill in de rol van Solo. Vaughn speelde zelf ooit een schurkenrol in Superman III uit 1983. Hij was verder nog te zien in talloze andere speelfilms, zoals The Magnificent Seven , Bullit en The Towering Inferno , allemaal met Steve McQueen. Met zijn dood zijn nu alle leden van The Magnificent Seven overleden. Op tv speelde Vaughn na U.N.C.L.E. nog talloze gastrollen in series als Tatort , Columbo en The A-Team