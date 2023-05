Acteur Powers Boothe (68) overleden

Powers Boothe is dit weekend in Los Angeles overleden. De Emmy-winnende acteur is 68 jaar oud geworden.

Boothe won het beeldje in de jaren tachtig voor zijn vertolking van cultleider Jim Jones in de CBS-miniserie Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones. Meer recentelijk speelde hij vice-president, en later ook president, Noah Daniels in 24 en de vader van Connie Britton en Judith Hoag in het muzikale drama Nashville . Ook had hij in Agents of SHIELD een bijrol als Gideon Malick, een personage dat hij al eerder speelde in The Avengers. Op het witte doek speelde Boothe vooral slechteriken. Zo was hij te zien als Roark in beide Sin City-films van regisseur Robert Rodriguez, als Joshua Foss in de Jean Claude van Damme-film Sudden Death en als de gewelddadige outlaw Curly Bill Brocius in de western Tombstone.