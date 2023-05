Achter de schermen bij Prison Break S5

Begin april start Fox met nieuwe afleveringen van Prison Break. De cast en crew van de serie blikken terug op de voorgaande seizoenen en kijken alvast uit naar het vervolg.

Hoewel de doorstart van Prison Break werd geschreven door de originele bedenker Paul Scheuring, waren het de acteurs die hem op het idee brachten. Wentworth Miller (Michael Scofield) en Dominic Purcell (Lincoln Burrows) werkten na de finale van Prison Break namelijk nogmaals met elkaar samen aan The Flash en Legends of Tomorrow . Op de set begonnen ze te praten over een mogelijk vervolg op Prison Break, waardoor de bal voor het eerst weer begon te rollen. En zo is er 8 jaar later alsnog een vijfde seizoen van de serie, met dit keer een internationaal tintje. Weduwe Sara (Sarah Wayne Callies) en haar zwager Lincoln beginnen namelijk te vermoeden dat Michael nog leeft en vastzit in een gevangenis in het Midden-Oosten. En dus wordt er een nieuwe uitbraak op touw gezet, waarbij men vervolgens ook veilig het land uit moet zien te komen.